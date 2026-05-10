Alberto Stasi clamoroso | la prima notte fuori dal carcere

Dopo vent’anni, Alberto Stasi ha lasciato il carcere e si è trovato di nuovo davanti ai documenti che raccontano la sua vicenda giudiziaria. Questa volta, non come imputato o detenuto, ma come condannato definitivo che ha individuato una possibile falla nella sentenza che lo ha portato in cella. La sua prima notte fuori è stata segnata da questa nuova prospettiva, lontano dalla condizione di carcere che ha vissuto per molti anni.

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Vent’anni dopo, Alberto Stasi torna a sfogliare il fascicolo della sua vita. Non più da imputato che si difende, né da detenuto che aspetta in silenzio, ma da condannato definitivo che intravede una crepa nella sentenza che lo ha portato in carcere. L’altro ieri ha trascorso la prima notte fuori da Bollate, nell’appartamento preso in affitto a Milano dove dorme grazie al regime di semilibertà. Di giorno il lavoro, la sera il rientro in una vita ridotta all’essenziale. E adesso, sul tavolo, le nuove carte dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Ieri mattina ha incontrato la sua avvocata, Giada Bocellari. Per la prima volta ha letto gli atti depositati dalla procura di Pavia nell’indagine che vede Andrea Sempio verso la richiesta di rinvio a giudizio.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Alberto Stasi, clamoroso: la prima notte fuori dal carcere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo Notizie correlate Alberto Stasi ora vuole vedere gli atti, la reazione agli audio di Sempio e la notte fuori dal carcere. L’avvocata Bocellari: «Cosa l’ha colpito di più»Alberto Stasi ha deciso di studiare i nuovi documenti della Procura di Pavia su Andrea Sempio. Leggi anche: Garlasco, Stasi trascorre la notte fuori dal carcere Argomenti più discussi: Il delitto di Garlasco: le avances, il dna e l’impronta 33. Per i Pm sono le prove che inchiodano Sempio; Alberto Stasi e il fantasma di Garlasco: un caso che non smette di sanguinare; Garlasco, esplode l'ira della famiglia Poggi: Chi avete intercettato | Libero Quotidiano.it; L’assassino e l’assassino emerito? Il possibile (clamoroso) esito di Garlasco.