Alberto Stasi ora vuole vedere gli atti la reazione agli audio di Sempio e la notte fuori dal carcere L’avvocata Bocellari | Cosa l’ha colpito di più
Alberto Stasi ha richiesto di visionare gli atti della Procura di Pavia riguardanti Andrea Sempio. Dopo aver ascoltato gli audio pubblicati, l’ex imputato ha manifestato l’intenzione di analizzare anche la notte trascorsa fuori dal carcere. La sua avvocata ha commentato le sue reazioni, specificando cosa gli abbia colpito maggiormente nelle nuove carte investigative. La vicenda si è arricchita di dettagli dopo l’accesso agli atti e le dichiarazioni pubbliche.
Alberto Stasi ha deciso di studiare i nuovi documenti della Procura di Pavia su Andrea Sempio. Per anni, l’ex studente della Bocconi oggi condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco, ha scelto la via del distacco totale: non leggere nulla, non ascoltare nulla, quasi a voler proteggere la propria tenuta mentale dall’assedio di un caso che non ha mai smesso di far discutere. Ma le nuove carte depositate dalla Procura di Pavia su Andrea Sempio hanno riacceso l’attenzione di Stasi, che ora punta a una possibile revisione del processo. Oggi Stasi incontrerà la sua legale, Giada Bocellari, per analizzare nel dettaglio il fascicolo che precede la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio.🔗 Leggi su Open.online
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