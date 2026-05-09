Alberto Stasi ora vuole vedere gli atti la reazione agli audio di Sempio e la notte fuori dal carcere L’avvocata Bocellari | Cosa l’ha colpito di più

Alberto Stasi ha richiesto di visionare gli atti della Procura di Pavia riguardanti Andrea Sempio. Dopo aver ascoltato gli audio pubblicati, l’ex imputato ha manifestato l’intenzione di analizzare anche la notte trascorsa fuori dal carcere. La sua avvocata ha commentato le sue reazioni, specificando cosa gli abbia colpito maggiormente nelle nuove carte investigative. La vicenda si è arricchita di dettagli dopo l’accesso agli atti e le dichiarazioni pubbliche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui