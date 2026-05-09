garlasco stasi trascorre la notte fuori dal carcere

Alberto Stasi ha trascorso la notte fuori dal carcere in regime di semilibertà. Durante il giorno lavora e, di notte, si trova in un appartamento affittato. La decisione di permettergli questa modalità è stata comunicata dalle autorità competenti. Stasi, che aveva già scontato parte della pena, ora vive in una sistemazione temporanea mentre svolge le attività lavorative previste.

Alberto Stasi ha dormito fuori dal carcere. È in regime di semilibertà, lavora durante il giorno e la notte la trascorre in un appartamentino preso in affitto. Ma questa notte è diversa dalle altre, perché Stasi ha preso una decisione che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile: ha alzato le antenne. Ha deciso di rimetterci la testa dentro. Oggi vedrà la sua avvocata Giada Boccellari e con lei leggerà gli atti depositati dalla Procura di Pavia in vista della richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio. “Dopo vent’anni intravede una luce”. L’avvocata Boccellari racconta la decisione del suo assistito con parole che pesano: “Gli porterò gli atti, li leggeremo insieme e cercheremo di contestualizzarli.🔗 Leggi su Urbanpost.it

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ALBERTO STASI FUORI DALLA SCENA DEL CRIMINE

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