Albanesi spacca il pareggio | il Montegranaro resta in Eccellenza

Nel corso della partita tra Albanesi e Montegranaro, l'incontro si è concluso con un pareggio che ha mantenuto il Montegranaro in Eccellenza. Durante la fase finale, Albanesi è riuscito a pareggiare i conti. La porta del Montegranaro è stata salvata da un intervento decisivo di un portiere che ha respinto un tiro avversario in occasione di una pressione intensa. La partita si è conclusa con il risultato di 1-1.

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