Il tecnico del Tolentino ha definito la partita contro il Montegranaro come una prova di maturità. Prima del calcio d’inizio, ha sottolineato l'importanza delle ripartenze degli avversari, evidenziando l’attenzione che la squadra dovrà mantenere durante l’incontro. La sfida si svolgerà in un contesto di grande attesa, con entrambe le formazioni pronte a mettersi alla prova sul campo.

"La partita contro il Montegranaro è una prova di maturità". Così Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, prima del fischio d’inizio del match contro i veregrensi. Il tecnico tornerà a guidare i suoi dalla panchina dopo aver scontato quattro turni di squalifica, i cremisi troveranno un Montegranaro combattivo e in forma che verrà al "Della Vittoria" per provare a strappare punti. "Siamo – conferma il tecnico cremisi – in un momento ottimale, nelle ultime settimane siamo usciti alla distanza e la gara di oggi è un ulteriore passo da compiere per testare la crescita di questa squadra. Il Montegranaro ha individualità di primissimo livello, specialmente in attacco perché calciatori come Tonuzi e Jallow sono temibilissimi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. "Una prova di maturità per il Tolentino. Occhio alle ripartenze del Montegranaro»

