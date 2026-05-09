Nel match tra le due squadre, Buksa ha segnato un gol che ha portato al pareggio finale. Dopo la pausa, l'allenatore ha effettuato alcuni cambi che hanno modificato l'andamento del gioco, portando la squadra a recuperare terreno. Al termine del primo tempo, sono emerse alcune carenze tecniche che l'allenatore ha evidenziato durante l’intervallo, ma nel secondo tempo i giocatori sono riusciti a reagire e conquistare un punto.

? Punti chiave Come ha fatto Runjaic a cambiare l'inerzia della partita nella ripresa?. Quali lacune tecniche ha evidenziato il mister dopo il secondo tempo?. Perché la prestazione del primo tempo è stata bocciata dall'allenatore?. Cosa ha dichiarato Buksa riguardo al clima nello spogliatoio dopo il gol?.? In Breve Buksa sblocca la partita segnando un gol decisivo nella ripresa.. Runjaic critica il primo tempo per la pressione subita dagli avversari.. Buonvino Misteri a Villa Borghese debutterà su Raiuno il 7 maggio.. Il Club Canosi sotto la pelle sarà su RaiPlay dall'8 maggio.. Il successo per 2-0 ottenuto in trasferta dal Cagliari ha scatenato le reazioni di Kosta Runjaic e Adam Buksa dopo la conclusione del match sportivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, Buksa spacca il pareggio: Runjaic: ‘Soddisfatto del risultato

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