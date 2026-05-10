Alba di fuoco a due passi dal centro di Terni automobile divorata dalle fiamme

Questa mattina a Terni si è verificato un incendio che ha interessato un'auto all’interno di un garage situato tra via del Centenario e via della Bardesca, a poca distanza dal centro cittadino. L’incendio è divampato intorno alle cinque e ha provocato la distruzione del veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

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