Alba di fuoco a due passi dal centro di Terni automobile divorata dalle fiamme
Questa mattina a Terni si è verificato un incendio che ha interessato un'auto all’interno di un garage situato tra via del Centenario e via della Bardesca, a poca distanza dal centro cittadino. L’incendio è divampato intorno alle cinque e ha provocato la distruzione del veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Ancora un incendio di auto a Terni. Stavolta il rogo è divampato intorno alle 5 del mattino di oggi, 10 maggio, all’interno di un garage di un grattacielo tra via del Centenario e via della Bardesca, a due passi dal centro cittadino. Un’auto è stata divorata dalle fiamme. Sul posto sono.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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