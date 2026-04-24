Durante la notte del 24 aprile, un incendio ha devastato una Fiat Punto in via Sant’Ignazio a Terralba. Le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo, che si trovava in strada al momento dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o altri danni alle strutture vicine.

? Cosa sapere Incendio distrugge una Fiat Punto in via Sant’Ignazio a Terralba nella notte del 24 aprile.. I vigili del fuoco di Oristano intervengono per mettere in sicurezza l'area dopo il rogo.. Una Fiat Punto è andata completamente distrutta per un incendio scoppiato nella notte tra giovedì e venerdì 24 aprile 2026 in via Sant’Ignazio a Terralba, dopo che le fiamme sono divampate improvvisamente dal vano motore. Il silenzio del quartiere è stato spezzato intorno all’una di notte, quando l’allarme è partito dalle segnalazioni dei residenti della zona. Il fuoco, originatosi sotto il cofano dell’utilitaria, si è propagato con tale rapidità da rendere vano ogni tentativo di salvataggio del veicolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di fuoco a Terralba: una Fiat Punto viene divorata dalle fiamme

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