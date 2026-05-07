Grottolella auto divorata dal fuoco in un cortile | soccorsi all’alba

Questa mattina, in un cortile privato, un'auto ha preso fuoco e si è completamente consumata. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Al momento, si indaga sulla causa dell'incendio e si sta cercando di risalire alla componente elettrica che potrebbe aver innescato il rogo. Nessuna persona è rimasta coinvolta, e l'intervento è durato poche ore.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i Vigili del Fuoco a evitare il peggio?. Quale componente elettrica ha scatenato il rogo nel cortile privato?. Cosa hanno scoperto i Carabinieri durante i rilievi sul luogo?. Perché la manutenzione dei veicoli in sosta è diventata un rischio?.? In Breve Intervento squadra Comando provinciale di Avellino di via Zigarelli alle ore 6:00.. Carabinieri di Avellino effettuano rilievi per accertare possibile guasto ai circuiti elettrici.. Nessun ferito registrato nell'area privata di via della zona interessata.. Indagini tecniche in corso per valutare rischi di surriscaldamento in spazi chiusi.. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via della a Grottolella intorno alle ore 6:00 di questo giovedì 7 maggio 2026 per domare le fiamme che hanno avvolto un’auto ferma in un’area privata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grottolella, auto divorata dal fuoco in un cortile: soccorsi all’alba Notizie correlate Incendio auto a Grottolella: intervento dei Vigili del Fuoco all’albaNella prima mattinata di oggi, giovedì 7 maggio 2026, intorno alle ore 6:00, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono intervenuti... Villasor, auto divorata dal fuoco: i Vigili del Fuoco fermano il rogo? Cosa sapere Vigili del Fuoco intervengono in via Cagliari a Villasor per incendio auto domenica sera.