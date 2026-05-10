Alatri Sono state sequestrate dai Carabinieri tre Moto Guzzi con livrea ufficiale dell’Arma Denunciato 30enne del posto

I Carabinieri di Alatri hanno sequestrato tre motociclette marca Moto Guzzi, tutte con livrea ufficiale dell’Arma. L’operazione è stata il risultato di un’attività mirata svolta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile. Un uomo di 30 anni, residente in città, è stato denunciato in relazione all’episodio. Le autorità hanno verificato che le motociclette risultavano essere state utilizzate senza autorizzazione, portando così alla denuncia.

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