Alatri Sono state sequestrate dai Carabinieri tre Moto Guzzi con livrea ufficiale dell’Arma Denunciato 30enne del posto
I Carabinieri di Alatri hanno sequestrato tre motociclette marca Moto Guzzi, tutte con livrea ufficiale dell’Arma. L’operazione è stata il risultato di un’attività mirata svolta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile. Un uomo di 30 anni, residente in città, è stato denunciato in relazione all’episodio. Le autorità hanno verificato che le motociclette risultavano essere state utilizzate senza autorizzazione, portando così alla denuncia.
Cronache Cittadine ALATRI – I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alatri, a conclusione di una mirata attività L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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