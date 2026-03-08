Torvaianica Rumori molesti Per zittirli scende in strada e stacca a morsi la falangetta dell’anulare di un uomo 35enne del posto denunciato dai Carabinieri

A Torvaianica, nella notte scorsa, un uomo di 35 anni è sceso in strada per cercare di fermare alcuni individui che disturbavano con rumori molesti. Durante l'intervento, ha staccato a morsi la falangetta dell’anulare di un altro uomo. I Carabinieri sono intervenuti e hanno denunciato il 35enne, che ora rischia conseguenze legali per l’accaduto.

POMEZIA – La notte scorsa, a Torvajanica, un uomo del posto, sceso in strada per allontanare alcuni individui in evidente