Ferrara, 10 maggio 2026 – Poco prima che l’assessora annunciasse le sue dimissioni, il sindaco ha commentato l’incidente avvenuto con una collega coinvolta in un episodio di guida in stato di ebbrezza. Nel corso di una conferenza stampa, il primo cittadino ha definito il gesto come “forte” e ha confermato di mantenere “la stima” nei confronti della collega. La vicenda ha attirato l’attenzione della stampa locale e ha portato a diverse reazioni tra i cittadini.

Ferrara, 10 maggio 2026 – A una manciata di minuti dalle dimissioni dell’assessora Francesca Savini, denunciata per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente nel quale è rimasto coinvolto anche il sindaco Alan Fabbri, è lo stesso primo cittadino a prendere atto, “con rammarico”, del passo indietro. Le parole del primo cittadino Alan Fabbri . “La notizia dell’incidente stradale che ha coinvolto me e l’assessore Francesca Savini è stata resa pubblica dalla stampa – scrive Fabbri –. Fortunatamente ne sono uscito illeso, così come lei, che era alla guida della propria auto. Nei giorni successivi ho svolto gli impegni istituzionali già programmati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alan Fabbri dopo l'incidente con l’assessora ubriaca e le dimissioni di lei: “Un gesto forte, resta la stima”

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