Nella località di Alagna Valsesia, l’hotel NH Collection Alagna Mirtillo Rosso offre soggiorni di relax tra case Walser e escursioni in alta quota. Il resort, di concezione moderna, si ispira alle antiche architetture di montagna presenti nella zona. La struttura propone un ambiente che integra elementi tradizionali e contemporanei, con servizi pensati per chi desidera scoprire il territorio. Le attività all’aperto includono escursioni e passeggiate tra i paesaggi alpini.

La strada, che dallo svincolo autostradale della Milano-Torino si allunga con un gioco di curve dolci verso il Monte Rosa, riserva una sorpresa. Anzi, sei sorprese, per altrettanti paesi, accomunati da precisi tratti socio-culturali che hanno fatto la storia della valle. Siamo in Valsesia, meta di trekking ad alta quota e di escursioni a piedi o in mountain-bike fra i boschi, in un territorio che per l’abbondante vegetazione molti considerano la «valle più verde» d’Italia. Ma qui c’è molto più della natura. Questa è stata, e per certi aspetti è ancora, la terra dei Walser: l’antica popolazione di lingua germanica dell’alto Vallese che, a partire dal 1200, attraversò le Alpi alla ricerca di nuovi pascoli, nuove terre da coltivare, nuove opportunità di vita comunitaria.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Alagna Valsesia: vacanze rilassanti fra case Walser e gite in alta quota

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