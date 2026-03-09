A causa dell’incertezza internazionale e delle preoccupazioni sui voli, molti italiani stanno modificando i loro piani per le vacanze di Pasqua. In questo scenario, sono state segnalate cancellazioni di voli e difficoltà di prenotazione. Per chi cerca alternative, sono state proposte cinque gite fuori porta in Toscana. La situazione ha portato a un aumento delle richieste di informazioni su viaggi di prossimità.

Firenze, 9 marzo 2026 – Con l’incertezza internazionale e i timori legati ai viaggi aerei, molti italiani stanno ripensando i propri programmi per le vacanze di Pasqua. La Toscana, con i suoi borghi medievali, le antiche processioni religiose, lo scoppio del carro e i paesaggi tra colline e mare, offre molte idee perfette per una gita di pochi giorni. Aspettare o annullare la prenotazione? Vacanze, voli cancellati e rotte chiuse: cosa conviene fare Dalle torri di San Gimignano alle rappresentazioni storiche di Chianciano Terme, fino alla suggestiva benedizione del mare a Porto Santo Stefano, e tanto altro. Ecco cinque destinazioni ideali per trascorrere il weekend di Pasqua tra storia, natura e tradizioni, riscoprendo il piacere di un viaggio più “lento” e non lontano da casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Voli cancellati per le vacanze di Pasqua? Ecco cinque gite fuori porta in Toscana

