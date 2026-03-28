Dieci gite per riscoprire la Toscana | fra arte e storia ecco i paesi da non perdere

Con l’arrivo della primavera, delle vacanze di Pasqua e delle giornate più lunghe grazie all’ora legale, si apre la stagione ideale per esplorare la Toscana. Una regione ricca di storia e arte che offre numerosi paesi da visitare, tra cui alcuni spiccano per il loro patrimonio architettonico e culturale. In questa guida vengono proposte dieci escursioni per scoprire le località più rappresentative di questa regione.

Firenze, 28 marzo 2026 – Arrivano la primavera, le vacanze di Pasqua, le giornate che si allungano con l’introduzione dell’ora legale: cambia la stagione e volge al bello. Tutti elementi che non possono non invogliare a una gita fuoriporta in Toscana, anche di un solo giorno. Per riscoprire paesi, paesaggi e sapori unici, che spesso in città ci dimentichiamo. Da nord a sud della regione, sono tante le occasioni per qualche ora di relax in paesi che sono uno scrigno di arte e storia. Magica Volterra. GERMOGLI PH: 9 MAGGIO 2024 VOLTERRA TURISTI NELLA FOTO VIALE DEI PONTI © LUCA BONGIANNI FOTOCRONACHE GERMOGLI Recentemente anche la stampa internazionale ha rilanciato l’immagine di Volterra, scelta anche dai turisti stranieri come una meta top. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dieci gite per riscoprire la Toscana: fra arte e storia, ecco i paesi da non perdere Articoli correlati Voli cancellati per le vacanze di Pasqua? Ecco cinque gite fuori porta in ToscanaFirenze, 9 marzo 2026 – Con l’incertezza internazionale e i timori legati ai viaggi aerei, molti italiani stanno ripensando i propri programmi per le... Gite fuori porta: tre luoghi da non perdere per una giornata sulla neve a due passi da NovaraLa montagna è una delle mete preferite dai novaresi nel periodo invernale: non solo per sciare e per degustare ottimi piatti tradizionali, ma anche... Tutto quello che riguarda Dieci gite Discussioni sull' argomento Primavera al via: dieci luoghi da scoprire nel Fermano; Hauts-de-Seine : 10 eventi imperdibili per il weekend del 28 e 29 marzo 2026 - 92; Il lago è sempre una buona idea, anche a Pasqua! 10 borghi lacustri da scoprire in primavera. Le prossime gite in giornata che vi aspettano prenota ora e vivi esperienze indimenticabili! Domenica 12 aprile Dalla natura alla spiritualità: Avigliana e la spettacolare Sacra di San Michele, tra sentieri panoramici e viste mozzafiato sulla Val di Susa. http - facebook.com facebook