In occasione della festa della Mamma, si preferisce condividere storie di vita e di scelte, piuttosto che concentrarsi solo su fiori o regali. Un esempio è quello di un uomo che si definisce il “mito” al volante, raccontando il suo rapporto quotidiano con la strada e le decisioni prese lungo il percorso. Questa prospettiva mette in luce momenti semplici ma significativi, legati a emozioni e valori familiari.

C’è un modo diverso di raccontare la festa della Mamma in arrivo. Non fatto solo di fiori o celebrazioni, ma di storie quotidiane che parlano di scelte, cambiamenti e orgoglio. Storie come quella di Monica, 43 anni, mamma e oggi autista degli autobus di Start Romagna nel bacino di Cesena. La sua è una di quelle vite che cambiano direzione quasi all’improvviso. Originaria di Salerno, Monica ha vissuto circa vent’anni a Bologna, prima di trasferirsi a Cesena per amore, insieme alla compagna Martina. Una scelta che ha significato anche lasciare il lavoro da impiegata e rimettersi in gioco. "È stato un salto importante" racconta. E come spesso accade, le opportunità arrivano praticamente all’improvviso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Al volante sono il mito di Edoardo"

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