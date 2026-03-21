Justin Timberlake ubriaco al volante e fermato dalla polizia Le immagini imbarazzanti diventano pubbliche | Sono test davvero difficili – Il video

Un video mostra Justin Timberlake mentre viene fermato dalla polizia per aver guidato in stato di ebbrezza. Le immagini, riprese durante un controllo stradale, sono state diffuse pubblicamente e mostrano il cantante visibilmente alterato. I legali di Timberlake stanno lavorando per impedire la diffusione del video e limitare i danni alla sua immagine.

La trattativa tra i legali di Justin Timberlake e la polizia per evitare la diffusione del video del suo arresto non è andata a buon fine e, ieri, le immagini riprese dalla bodycam degli agenti durante il fermo per guida in stato di ebbrezza avvenuto nel 2024 a Sag Harbor, a Long Island, sono diventate – seppure editate – di dominio pubblico. Nel filmato, il cantante appre visibilmente in difficoltà durante i test di sobrietà: cerca di seguire le istruzioni degli agenti, ma alcune indicazioni sembrano confonderlo. « Sono esercizi davvero difficili », commenta. Nonostante la situazione, mantiene un atteggiamento cortese, anche quando un agente gli punta una torcia sul volto per controllarne i movimenti oculari. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Justin Timberlake, diffuso il video dell’arresto per guida in stato di ebbrezza: “Sono nervoso” "Il mio cuore batte forte": diffuso il video integrale dell'arresto di Justin TimberlakeIl cantante appare in evidente difficoltà mentre è impegnato nei test della polizia che l'ha fermato per guida in stato di ebrezza. Aggiornamenti e notizie su Justin Timberlake Discussioni sull' argomento Questi sono test davvero difficili: guarda il filmato della polizia sull’arresto di Justin Timberlake per guida in stato di ebbrezza; Justin Timberlake: rilasciato il video integrale del suo arresto. Justin Timberlake, diffuso video dell'arresto per guida in stato di ebbrezzaLa vicenda risale al 2024: il cantante - che se l'è cavata con una sanzione lieve - ha raggiunto un accordo con la polizia locale per la pubblicazione di una versione parzialmente oscurata. Il caso ... tg24.sky.it Justin Timberlake guida ubriaco: «Il mio cuore batte all'impazzata». Le immagini dell'arresto del giugno 2024 VIDEODiffuso il filmato della bodycam relativo all’arresto di Justin Timberlake avvenuto nel giugno 2024 a Sag Harbor, nello stato di New York, con l’accusa iniziale di guida in stato ... ilgazzettino.it Diffuso il filmato della bodycam relativo all’arresto di Justin Timberlake avvenuto nel giugno 2024 a Sag Harbor, nello stato di New York, con l’accusa iniziale di guida in stato di ebbrezza. Le immagini mostrano l’artista collaborativo ma in evidente difficoltà dur facebook Alle 21:10 “Amici di letto” di Will Gluck con Justin Timberlake, Mila Kunis |Il rapporto di lavoro tra Jamie, giovane cacciatrice di teste, e Dylan, designer losangelino, si trasforma in una storia d'amore. Riuscirà a durare x.com