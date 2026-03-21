Justin Timberlake ubriaco al volante e fermato dalla polizia Le immagini imbarazzanti diventano pubbliche | Sono test davvero difficili – Il video

Da open.online 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video mostra Justin Timberlake mentre viene fermato dalla polizia per aver guidato in stato di ebbrezza. Le immagini, riprese durante un controllo stradale, sono state diffuse pubblicamente e mostrano il cantante visibilmente alterato. I legali di Timberlake stanno lavorando per impedire la diffusione del video e limitare i danni alla sua immagine.

La trattativa tra i legali di Justin Timberlake e la polizia per evitare la diffusione del video del suo arresto non è andata a buon fine e, ieri, le immagini riprese dalla bodycam degli agenti durante il fermo per guida in stato di ebbrezza avvenuto nel 2024 a Sag Harbor, a Long Island, sono diventate – seppure editate – di dominio pubblico. Nel filmato, il cantante appre visibilmente in difficoltà durante i test di sobrietà: cerca di seguire le istruzioni degli agenti, ma alcune indicazioni sembrano confonderlo. « Sono esercizi davvero difficili », commenta. Nonostante la situazione, mantiene un atteggiamento cortese, anche quando un agente gli punta una torcia sul volto per controllarne i movimenti oculari. 🔗 Leggi su Open.online

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