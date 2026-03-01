Sandro Munari è morto Addio al Drago mito dei rally anni ?70 L' omaggio della Lancia | Ha costruito il nostro mito sportivo nel mondo

CAVARZERE (VENEZIA) - Il “Drago” si è spento ieri a Bologna. Aveva 85 anni, Sandro Munari da Cavarzere. E negli anni ‘70 negli abitacoli delle Lancia, la Fulvia prima e la mitica Stratos poi, divenne leggenda. Era nato in riva all’Adige nella Bassa veneziana, il 27 marzo 1940, il campione del rallismo tricolore protagonista di quell’epoca irripetibile che ha portò l’Italia ai vertici del motorsport mondiale. «Cari amici, il nostro amato Drago ci ha lasciati - ha scritto sui social la moglie Flavia Pretolani, assieme ai figli, Matteo, Alessia e Marialuce, postando una foto del marito che saluta prima di una prova speciale - stanco di tanta sofferenza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

