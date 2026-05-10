Al via Biblofestival | il programma dell’edizione 2026

Dal 15 maggio al 13 giugno si svolge la ventitreesima edizione di Biblofestival, una rassegna dedicata ai bambini. La manifestazione si tiene in diverse location della città e propone incontri, letture e laboratori pensati per i più piccoli. L’evento si rivolge a famiglie, insegnanti e operatori del settore, offrendo numerose attività per coinvolgere i giovani lettori. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dal 15 maggio al 13 giugno torna, per la ventitreesima edizione, Biblofestival, la rassegna itinerante dedicata all’infanzia. Tutte le iniziative sono gratuite e si svolgono anche in caso di pioggia in luoghi al coperto. Biblofestival – edizione 2026 è frutto della co-progettazione tra Abibook Società Cooperativa Sociale ONLUS di Brescia e il Sistema bibliotecario dell’Area di Dalmine, in collaborazione con il Sistema bibliotecario dell’Area Nord-Ovest della provincia di Bergamo. Il progetto Biblofestival – edizione 2026, ha ottenuto il contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca nell’ambito del Bando “Promozione della lettura – anno 2025”.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Spettacoli, laboratori e incontri con gli autori: la nuova edizione di “Biblofestival”Torna dal 15 maggio al 13 giugno 2026, per la ventitreesima edizione, Biblofestival, la rassegna itinerante dedicata all’infanzia. “Fili del tempo”, il programma dell’edizione 2026Sono numerosi gli appuntamenti in programma per la rassegna culturale a carattere storico “Fili del tempo”, organizzata dalla Rete Bibliotecaria...