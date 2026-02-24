Fili del tempo il programma dell’edizione 2026

Il calendario di “Fili del tempo” si arricchisce di numerosi eventi, causati dall’interesse crescente per la storia locale. La rassegna culturale, promossa dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca, coinvolge anche quest’anno l’Università degli Studi di Bergamo. Tra presentazioni e incontri, le iniziative puntano a coinvolgere il pubblico con approfondimenti su tematiche storiche e testimonianze. La prima serie di appuntamenti si svolgerà nelle prossime settimane, offrendo nuove opportunità di confronto.

Sono numerosi gli appuntamenti in programma per la rassegna culturale a carattere storico “Fili del tempo”, organizzata dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo. Il tema su cui è incentrata questa seconda edizione è “I conflitti nella storia”. Ecco il calendario. Giovedì 26 febbraio – ore 20:30 BUIO AMERICANO. GLI STATI UNITI E LA CRISI DELL’ORDINE INTERNAZIONALE Con Mario Del Pero (SciencesPo – Paris) Modera: Jacopo Perazzoli Treviglio Spazio HUB – Piazza Garibaldi, 7 Mercoledì 4 marzo – ore 20:30 AI MARGINI DELLA SERENISSIMA. POVERI, STRANIERI E VAGABONDI Con Federica Paletti (Università degli studi di Brescia) Modera: Alan Sandonà Brembate Biblioteca Civica (Villa Tasca) – Via San Vittore, 39 Giovedì 12 marzo – ore 20:30 LE CROCIATE TRA MITO E STORIA Con Antonio Musarra (Sapienza Università di Roma) Modera: Riccardo Rao Alzano Lombardo Sala consiliare – Via Giuseppe Mazzini, 69 Mercoledì 18 marzo – ore 20:30 MAFIA E ANTIMAFIA NELLA STORIA DELL’ITALIA REPUBBLICANA Con Nando Dalla Chiesa e Federica Cabras (Università degli Studi di Milano) Modera: Alessandro Sipolo (Scuola Popolare Antimafia) Terno d’Isola Teatro dell’Oratorio “San Giovanni Bosco” – via Milano, 22 Mercoledì 25 marzo – ore 20:30 I CONFLITTI AMBIENTALI E IL VAJONT con Marco Armiero (Universitat Autónoma de Barcelona), Modera: Stefano Morosini Martinengo Biblioteca Comunale (Il Filandone) – Via Allegreni, 37 Martedì 7 aprile – ore 20:30 DI CHI È IL 24 MARZO? IL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DEL GOLPE ARGENTINO (1976-2026) Con Astrid Patiño Carabelli (Associazione Abuelas de Plaza de Mayo) e Piero Di Monte (24marzo Onlus) Modera: Benedetta Calandra Torre Boldone Biblioteca Comunale – Via Giovanni Reich, 2 Venerdì 17 aprile – ore 20:30 IL TIRANNICIDIO DALL’ANTICHITA’ ALL’ETÀ CONTEMPORANEA Con Aldo Andrea Cassi (Università degli Studi di Brescia) Modera: Simona Maria Francesca Mori Gorlago Sala Consiliare – Viale Facchinetti, 1 Martedì 28 aprile – ore 20:30 IL PRIMO MAGGIO NELLA STORIA Con Stefano Gallo (CNR – Istituto di Studi sul Mediterraneo) Modera: Paolo Barcella Trescore Balneario Auditorium Istituto Superiore “Lorenzo Lotto” – Via dell’Albarotto, 23 Mercoledì 6 maggio – ore 20:30 IL TUMULTO DEI CIOMPI Con Franco Franceschi (Università degli Studi di Siena) Modera: Gian Paolo Giuseppe Scharf Zogno Sala Consiliare – Via Martiri della Libertà, 27 Giovedì 14 maggio – ore 20:30 GUELFI CONTRO GHIBELLINI Con Giuliano Milani (Université Gustave Eiffel – Paris) Modera: Riccardo Rao Urgnano Rocca Albani, Sala conferenze – Via Rocca, 108 Lunedì 18 maggio – ore 17:30 LA PALESTINA E LA SUA STORIA Con Arturo Marzano (Università di Pisa) e Cosimo Risi (già ambasciatore e docente universitario) Modera: Martina Censi Bergamo Biblioteca Civica “Antonio Tiraboschi, sala “Mimmo Boninelli” – Via San Bernardino, 74 Giovedì 4 giugno – ore 20:30 A 80 ANNI DAL VOTO DELLE DONNE (1946-2026) Con Barbara Pezzini (Università degli studi di Bergamo) e Barbara Curtarelli (Autrice di “Ci siamo sempre state. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

“Fili del Tempo 2026”, dodici incontri per riflettere sul tema del conflittoIl progetto “Fili del Tempo 2026” si svolge con l’obiettivo di analizzare il tema del conflitto attraverso dodici incontri pubblici.

