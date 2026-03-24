Il 8 aprile si terrà al teatro-auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli il “Premio Sicurezza Campania – Gran Galà del Poliziotto”. L’evento si svolge in una location che rappresenta la rinascita della città e vedrà la consegna di riconoscimenti a coloro che lavorano quotidianamente per garantire la sicurezza pubblica. La serata è dedicata a onorare il lavoro delle forze di polizia.

Un tributo solenne a chi vigila ogni giorno sulla sicurezza dei cittadini, in una cornice che simboleggia la rinascita e il futuro della città. Mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 20:00, presso il teatro-auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli (via Diocleziano 341 Napoli), si terrà il Premio Sicurezza Campania-Gran Galà del Poliziotto. L’evento, con ingresso ad invito, è ideato ed organizzato dalla Segreteria Provinciale di Napoli dell’Organizzazione Sindacale FSP Polizia di Stato, nelle persone del Segretario Generale Provinciale Mauro di Giacomo e del Segretario Provinciale Antonio Flaminio, in collaborazione con il Cral Comune di Napoli A.P. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Premio Sicurezza Campania – Gran Galà del Poliziotto” l’8 aprile al teatro-auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli

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