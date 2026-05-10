Questo pomeriggio alle 18, al Teatro Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga, va in scena lo spettacolo “Vite binarie”. La rappresentazione vede protagonisti artisti che interpretano personaggi in un racconto che si svolge tra momenti di danza e recitazione. L’evento fa parte di una programmazione teatrale che si svolge nella struttura comunale e coinvolge il pubblico locale. La pièce si inserisce nel calendario delle iniziative culturali previste per questa stagione.

Questo pomeriggio alle 18, al Teatro comunale Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga, terzo appuntamento di “ Move Off ”, rassegna internazionale di danza contemporanea diretta dalla Compagnia Motus e organizzata in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Berardenga: ospite una delle compagnie vincitrici del premio Move Off per giovani coreografi 2026. In programma la compagnia Dis Equilibre con “ Vite binarie ”, uno spettacolo che spazia dalla danza al circo contemporaneo e al teatro, e che piace agli spettatori di tutte le età. Creato e interpretato da Stefano Dattrino e Aurora Dario con regia di Wilfried Berard, il lavoro si interroga su cosa accadrebbe se il mondo frenetico a cui siamo abituati improvvisamente si fermasse.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Teatro Alfieri danzano in scena le “Vite binarie“

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