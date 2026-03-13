Al Teatro Alfieri si conclude la stagione di prosa 2025-2 organizzata dal Comune di Castelnuovo con il supporto della Fondazione Toscana Spettacolo. La rappresentazione intitolata

CASTELNUOVO Siamo al gran finale della stagione di prosa 2025-2 organizzata dal Comune di Castelnuovo, in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, al Teatro Alfieri. Stasera, alle 21, a calcare il palco sarà Paola Minaccioni (foto) che porterà in scena la brillante commedia " Le Stravaganti Dis-Avventure di KimSparrow " per la regia di Cristina Spina. Ad affiancarla nel cast Monica Nappo e Valentina Spaletta Tavella. Lo spettacolo si basa sul testo di Julia May Jonas, nella traduzione di Marta Salaroli, e debutta nel corso della stagione. La storia vede tre donne protagoniste, impegnate nel settore dell’abbigliamento vintage, alle prese con sfide quotidiane e alla ricerca del proprio riscatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Le Stravaganti Dis-Avventure di KimSparrow" al Teatro Alfieri

