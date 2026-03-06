Le ’Rette parallele’ di De Summa al Teatro Alfieri
Una pagina di teatro intimo e necessario, capace di trasformare la fragilità in materia viva e condivisa. Domani, alle 21.15, il Teatro Comunale Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga ospita ‘Rette parallele sono l’amore e la morte’, scritto, diretto e interpretato da Oscar De Summa. Una prova intensa e personale, della durata di un’ora e dieci minuti, che intreccia autobiografia, riflessione scientifica e poesia teatrale. Prodotto da Emilia Romagna Teatro Ert insieme ad Atto Due, con il contributo di GialloMare Minimal Teatro, Fondazione Armunia, Pimoff Milano e Ater Fondazione, lo spettacolo si avvale del progetto luci e scene di Matteo Gozzi e del progetto sonoro firmato dallo stesso De Summa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Le rette parallele di Oscar De Summa, metafora della vitaAlle 21 di stasera, al teatro Rasi di Ravenna, per la ’Stagione dei teatri 2025-2026’ va in scena ’Rette parallele.
“Rette parallele sono l’amore e la morte”: Oscar De Summa intreccia ricordo e fisica quantisticaDomenica 1 marzo prosegue al Teatro Rosaspina di Montescudo la rassegna Oltremisura 2026, a cura de L’Attoscuro, giunta quest’anno alla sua...
Una selezione di notizie su Teatro Alfieri.
Discussioni sull' argomento Le ’Rette parallele’ di De Summa al Teatro Alfieri; Teatro Vittorio Alfieri: sabato 7 marzo in scena Oscar De Summa.
Le ’Rette parallele’ di De Summa al Teatro AlfieriUna pagina di teatro intimo e necessario, capace di trasformare la fragilità in materia viva e condivisa. Domani, alle ... lanazione.it
All’Alfieri in scena Oscar De SummaCASTELNUOVO BERARDENGA. Prosegue la stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga con il prossimo appuntamento in In programma il 7 marzo, lo spettacolo Rette para ... ilcittadinoonline.it
Torino. Teatro Alfieri. Sold Out. Sul palco di “Gli Anni 80” gli artisti che hanno dato vita a questo progetto, partner e anima anche de “Gli Anni 80 Il Ritorno”. Un teatro pieno, un’energia travolgente, un pubblico che canta dall’inizio alla fine. Quando la squadra è - facebook.com facebook
It's always #Rockingrolling! #Scialpi #shalpy #live #show #performance Teatro Alfieri - Torino 2 marzo 2026 x.com