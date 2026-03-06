Una pagina di teatro intimo e necessario, capace di trasformare la fragilità in materia viva e condivisa. Domani, alle 21.15, il Teatro Comunale Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga ospita ‘Rette parallele sono l’amore e la morte’, scritto, diretto e interpretato da Oscar De Summa. Una prova intensa e personale, della durata di un’ora e dieci minuti, che intreccia autobiografia, riflessione scientifica e poesia teatrale. Prodotto da Emilia Romagna Teatro Ert insieme ad Atto Due, con il contributo di GialloMare Minimal Teatro, Fondazione Armunia, Pimoff Milano e Ater Fondazione, lo spettacolo si avvale del progetto luci e scene di Matteo Gozzi e del progetto sonoro firmato dallo stesso De Summa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le 'Rette parallele' di De Summa al Teatro Alfieri

Le rette parallele di Oscar De Summa, metafora della vitaAlle 21 di stasera, al teatro Rasi di Ravenna, per la 'Stagione dei teatri 2025-2026' va in scena 'Rette parallele.

"Rette parallele sono l'amore e la morte": Oscar De Summa intreccia ricordo e fisica quantisticaDomenica 1 marzo prosegue al Teatro Rosaspina di Montescudo la rassegna Oltremisura 2026, a cura de L'Attoscuro, giunta quest'anno alla sua...

Le 'Rette parallele' di De Summa al Teatro AlfieriUna pagina di teatro intimo e necessario, capace di trasformare la fragilità in materia viva e condivisa. Domani, alle ...

All'Alfieri in scena Oscar De SummaCASTELNUOVO BERARDENGA. Prosegue la stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga con il prossimo appuntamento in In programma il 7 marzo, lo spettacolo Rette para ...

