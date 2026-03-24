Pasticceria Pintauro venerdì 27 riapre in via Toledo lo storico tempio della sfogliatella

Riaprirà ufficialmente al pubblico venerdì 27 marzo la storica Pasticceria Pintauro, uno dei nomi più longevi e rappresentativi della tradizione dolciaria partenopea. Lo storico locale, situato al civico 275 di via Toledo, tornerà ad accogliere clienti con orario continuato, dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 21.00. La riapertura segna l’inizio di una nuova fase per un luogo considerato un autentico tempio della sfogliatella e punto di riferimento della memoria collettiva cittadina. Un ritorno atteso che restituisce alla città uno dei suoi simboli, nel solco di una storia che affonda le radici nel 1785. Preview e inaugurazione ufficiale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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