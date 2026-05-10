Al Bano torna a cantare nell’Agrigentino | il doloroso sfogo in tv e la forza di un artista che continua a donarsi al pubblico
Al Bano riprende i concerti dal vivo nell’Agrigentino, dopo aver partecipato a un programma televisivo in cui ha parlato di momenti difficili. L’artista ha scelto di tornare sul palco senza interruzioni, portando avanti il suo lavoro nonostante le polemiche e i momenti di riflessione condivisi in tv. La sua presenza in questa regione segna un nuovo capitolo nella sua attività musicale.
Dopo giorni segnati dalle polemiche e da un intenso sfogo personale andato in onda a “Domenica in” su Rai Uno, Al Bano torna alla musica dal vivo senza concedersi pause e riparte anche dall’Agrigentino. Il cantante pugliese sarà infatti protagonista, il prossimo 18 maggio, del grande concerto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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