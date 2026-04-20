Il cantante italiano ha annunciato il suo ritorno in Russia per una serie di concerti, nonostante il conflitto in Ucraina sia in corso da quattro anni. Durante un evento pubblico, ha commentato la situazione politica, affermando che l’ex presidente degli Stati Uniti sarebbe più imprevedibile del leader russo. La sua presenza in Russia ha suscitato discussioni e reazioni di varia natura tra il pubblico e i media italiani.

Al Bano è tornato in Russia per una nuova serie di concerti, nonostante la guerra in Ucraina sia ormai giunta al quarto anno. Il cantante pugliese si è esibito a Mosca, con la Cattedrale di San Basilio sullo sfondo della Piazza Rossa, e proseguirà il tour toccando Novokuznetsk e quindi due serate a Vladivostok. Dal palco moscovita ha lanciato un messaggio di pace: “ Da Mosca con amore e desideri di pace in tutto il mondo “. La scelta di esibirsi in Russia continua a generare polemiche, ma Al Bano difende la sua posizione con una metafora netta: “Un cantante è come un dottore. Se ti chiamano vuol dire che hanno bisogno di te. E io vado dove mi chiamano”.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Al Bano torna a cantare in Russia e attacca: “Trump più pazzo di Putin, si vede”

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