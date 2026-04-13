Case affittate in nero nell’Agrigentino | il turismo invisibile che continua a pesare e la corsa a mettersi in regola
Nell’Agrigentino, alcune abitazioni vengono affittate senza registrazione ufficiale, evitando di apparire sui portali e di essere incluse nelle statistiche ufficiali. Questa pratica rende difficile quantificare l’effettivo numero di locazioni turistiche e rappresenta una forma di illegalità nel settore. Non ci sono dati ufficiali che segnalino questa realtà, e le autorità continuano a monitorare la situazione. La corsa a mettersi in regola prosegue senza sosta.
Ci sono case che si affittano senza lasciare traccia. Non compaiono sui portali, non entrano nelle statistiche, non producono numeri ufficiali. Eppure esistono e continuano a muovere una parte dell’economia turistica locale. Nell’Agrigentino questo fenomeno non è mai scomparso, ha solo cambiato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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