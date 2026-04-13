Case affittate in nero nell’Agrigentino | il turismo invisibile che continua a pesare e la corsa a mettersi in regola

Nell’Agrigentino, alcune abitazioni vengono affittate senza registrazione ufficiale, evitando di apparire sui portali e di essere incluse nelle statistiche ufficiali. Questa pratica rende difficile quantificare l’effettivo numero di locazioni turistiche e rappresenta una forma di illegalità nel settore. Non ci sono dati ufficiali che segnalino questa realtà, e le autorità continuano a monitorare la situazione. La corsa a mettersi in regola prosegue senza sosta.