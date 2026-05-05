La recente intervista a Belve ha riacceso la querelle tra Al Bano e Romina Power, portando a nuove tensioni pubbliche. A seguito delle dichiarazioni dell’ex moglie, anche i figli sono entrati nel fronte dello scontro, con una delle due figlie che ha commentato le parole del padre e di Romina Power. La famiglia si trova ancora una volta divisa di fronte a questa disputa.

Lo scontro tra Al Bano e Romina Power, nato dopo l’intervista a Belve e proseguito a Domenica In, coinvolge anche i figli. Il messaggio pubblicato da Cristel Carrisi viene interpretato da molti come una presa di posizione netta nella vicenda familiare. La tensione tra Al Bano e Romina Power non sembra destinata a spegnersi facilmente. Quello che era iniziato come un confronto a distanza tra due ex coniugi, uniti da una lunga storia personale e professionale, si è trasformato in una vicenda familiare sempre più esposta pubblicamente. Al centro, ancora una volta, ci sono parole, ricordi dolorosi e ferite mai del tutto rimarginate. Tutto è partito dall’intervista rilasciata da Romina Power a Belve.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Cristel Carrisi contro Al Bano dopo le parole di Romina Power: la famiglia si divide ancora!

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