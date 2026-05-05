Durante un'intervista trasmessa a Domenica In, Al Bano ha risposto alle dichiarazioni fatte dalla ex moglie in un programma televisivo, suscitando attenzione tra il pubblico. Nel frattempo, Jasmine Carrisi, figlia del cantante, ha preso posizione per difendere suo padre, commentando le accuse rivolte alla famiglia. Le dichiarazioni di Romina Power avevano attirato l'attenzione nei giorni precedenti, creando un certo fermento mediatico.

Al Bano ha sorpreso il pubblico italiano durante l’intervista a Domenica In del 4 maggio 2026, dopo le dichiarazioni della sua ex moglie Romina Power a Belve sul loro matrimonio. A commentare questo momento televisivo è stata la figlia Jasmine Carrisi ospite il giorno successivo nel salotto de La Volta Buona condotto da Caterina Balivo. “Questa è stata la prima volta che ho visto mio padre così vulnerabile”, ha dichiarato Jasmine, che è la figlia di Albano e Loredana Lecciso. “Non l’ho mai visto così nemmeno al di fuori degli schermi, è un uomo molto orgoglioso. Mi sono davvero emozionata, ho percepito tutto il suo dolore”. La ragazza ha sottolineato come quella fragilità mostrata in diretta nazionale rappresenti una novità assoluta anche per chi vive quotidianamente accanto al cantante.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Papà non lo merita”: Jasmine Carrisi difende Al Bano e ribalta le accuse di Romina Power

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