AI Overview lo segnala come molestatore | il musicista MacIsaac chiede 1,5 milioni di dollari a Google

Il violinista Ashley MacIsaac ha intentato una causa contro Google, chiedendo 1,5 milioni di dollari, dopo che AI Overview aveva indicato il suo nome come molestatore e adescatore di minori nelle risposte generate dall'intelligenza artificiale. La denuncia riguarda l'errata associazione tra il suo nome e accuse di natura sessuale che, secondo il musicista, hanno causato danni alla sua reputazione. Google non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.

Il violinista Ashley MacIsaac ha fatto causa a Google dopo che il motore di ricerca lo aveva indicato come molestatore e adescatore di minori nelle risposte generate da AI Overview. Per il danno d'immagine e morale, il musicista ha chiesto all'azienda un milione e mezzo di dollari canadesi.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Google patteggia per le accuse di razzismo: 50 milioni di dollari ai dipendenti neri. Così l’azienda li penalizzavaGoogle ha raggiunto un accordo da 50 milioni di dollari per chiudere una class action avviata nel 2022 da circa 4mila dipendenti afroamericani.

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) dichiara un patrimonio complessivo di 336 milioni di dollari, inclusi 90 milioni di dollari in OpenAI, 25 milioni di dollari in MrBeast, oltre 11.000 ETH e più di 283 milioni di token WLDWorld e Tools For Humanity (TFH) rivelano nuove funzionalità al World Lift Off Event, ampliando”Proof of Human” per includere Face Auth, Deep Face e...