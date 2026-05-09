Google patteggia per le accuse di razzismo | 50 milioni di dollari ai dipendenti neri Così l’azienda li penalizzava

Google ha deciso di pagare 50 milioni di dollari per risolvere una causa collettiva intentata nel 2022 da circa 4.000 dipendenti afroamericani. La class action riguardava accuse di discriminazione e penalizzazioni nel trattamento dei lavoratori neri all’interno dell’azienda. La cifra rappresenta il risultato di un accordo tra le parti, senza che siano state fatte ammissioni di responsabilità.

Google ha raggiunto un accordo da 50 milioni di dollari per chiudere una class action avviata nel 2022 da circa 4mila dipendenti afroamericani. L’azione legale accusava l’azienda di aver adottato pratiche discriminatorie sistemiche nei processi di assunzione, nella definizione degli stipendi e nei percorsi di carriera. L’intesa mette fine al contenzioso e arriva dopo la convalida definitiva da parte del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto nord della California, che ha sancito la chiusura del caso collettivo. L’intesa è una risoluzione delle controversie e non costituisce un’ammissione di responsabilità da parte del colosso tech.🔗 Leggi su Open.online

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Azienda licenzia tutti i dipendenti e li sostituisce con l’AI: “Modello di business insostenibile”Venezia – L'americana InvestCloud decide di accelerare la corsa all'intelligenza artificiale, stravolge il suo modello di business e licenzia i suoi...

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) dichiara un patrimonio complessivo di 336 milioni di dollari, inclusi 90 milioni di dollari in OpenAI, 25 milioni di dollari in MrBeast, oltre 11.000 ETH e più di 283 milioni di token WLDWorld e Tools For Humanity (TFH) rivelano nuove funzionalità al World Lift Off Event, ampliando”Proof of Human” per includere Face Auth, Deep Face e...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Apple patteggia per 250 milioni di dollari la causa sui ritardi delle funzioni AI di Siri; Inchiesta per corruzione, Cuffaro patteggia e chiede i servizi sociali; Sassari, entrò in Chiesa armato di forbici e cesoie: la sentenza del giudice; Apple patteggia sulla sua IA: maxi accordo da 250 milioni per gli utenti iPhone.

Google patteggia e paga 50 milioni di dollari per presunte disparità razzialiGoogle ha firmato un accordo extragiudiziale da 50 milioni di dollari in una class action per disparità razziali sistemiche portata avanti da un gruppo di dipendenti di colore. Le discriminazioni ... quotidiano.net

Google patteggia sulla discriminazione razziale: pagherà 50 milioni di dollariDopo quattro anni, Google patteggia per chiudere con le accuse di discriminazione razziale. Il colosso Alphabet che controlla il motore di ricerca pagherà 50 milioni di dollari a 4.000 ... msn.com

Google patteggia nella causa per razzismo: pagherà 50 milioni ift.tt/jekZN6l x.com

Il DHS ha chiesto a Google di consegnare i dati sull'attività e la posizione di un canadese a causa dei post contro l'ICE reddit