Alle 13 si svolgerà la partenza della 37esima edizione del trofeo ’Industrie del marmo’, una corsa ciclistica internazionale riservata agli under 23. Quest’anno, ai nastri di partenza, ci saranno 174 ciclisti provenienti da vari paesi, pronti a contendersi la vittoria in un evento che coinvolge appassionati e atleti. La manifestazione si svolge come una vera e propria festa dello sport, con l’obiettivo di promuovere il ciclismo tra i giovani.

Non è solo una corsa di ciclismo, è una festa dello sport. Tutto pronto per la 37esima edizione del trofeo ’Industrie del marmo’, la corsa internazionale under 23, che prende il via alle 13.30 in piazza Menconi (dove ci sarà anche l’arrivo alle 17.30), organizzata dalla Fausto Coppi in collaborazione con le Province di Massa-Carrara e La Spezia, i Comuni di Carrara e Luni, la Fondazione CrC, la Federazione Ciclistica Italiana, Anas e l’impegno del Fiorino. Numeri importanti anche per questa edizione: 174 partenti di 8 nazionalità diverse (Kazakistan, Austria, Principato di Monaco, Gran Bretagna, Spagna, Slovenia e Ucraina, oltre a Italia); 30 squadre di cui 9 straniere; 179 chilometri; un circuito di 33 km da ripetere 5 volte; 5 gran premi della montagna a Ortonovo; 2 traguardi sprint ad ogni giro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ai nastri 174 ciclisti di tutto il mondo

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