Tipicità Festival ai nastri di partenza | le Marche in vetrina al Fermo Forum tra sapori del mondo e innovazione

Le Marche si preparano a ospitare la 34ª edizione di Tipicità Festival, che si terrà al Fermo Forum. La manifestazione, presentata questa mattina a Palazzo Raffaello, porta nella regione un evento dedicato ai sapori del mondo e all’innovazione. La rassegna, che si svolge ormai da diversi anni, si conferma come un appuntamento importante per il settore gastronomico e culturale della zona.

La 34ª edizione della rassegna vede la partecipazione di 200 espositori e delegazioni da 4 continenti per celebrare eccellenze locali, benessere e innovazione. Tra gli ospiti i volti noti di Rai e Mediaset Le Marche tornano al centro della scena internazionale con la 34ª edizione di Tipicità Festival, presentata questa mattina a Palazzo Raffaello. Da domani a domenica, i 10.000 metri quadrati del Fermo Forum ospiteranno un palinsesto ricchissimo: quasi 200 espositori, oltre 130 appuntamenti in calendario e delegazioni provenienti da quattro continenti. Il filo conduttore di quest'anno, illustrato dal direttore Angelo Serri, punta tutto sulle radici e sulla qualità della vita. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Ai nastri di partenza, il Festival di Sanremo ricomincia

Corso ai nastri di partenza: aperte le iscrizioni per diventare guardia ecologica volontariaIl Raggruppamento Guardie ecologiche volontarie di Forlì organizza un corso gratuito per diventare guardia ecologica volontaria (Gev), con...

Una selezione di notizie su Tipicità Festival.

Argomenti discussi: la 34 esima edizione di Tipicità Festival, nelle Marche.

Tipicità Festival ai nastri di partenza: le Marche in vetrina al Fermo Forum tra sapori del mondo e innovazioneLa 34ª edizione della rassegna vede la partecipazione di 200 espositori e delegazioni da 4 continenti per celebrare eccellenze locali, benessere e innovazione. Tra gli ospiti i volti noti di Rai e Med ... anconatoday.it

E’ di nuovo il tempo di Tipicità . Il festival guarda al GiapponeE’ di nuovo il tempo di Tipicità Festival, da domani in programma al Fermo forum, per un viaggio nell’anima del nostro territorio ma guardando al mondo. È infatti, il festival prosegue il suo percorso ... ilrestodelcarlino.it