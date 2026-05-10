Agrigento | clan puntano agli appalti e rischio per l’acqua rurale

A Agrigento, sono emersi segnali di infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici, con particolare attenzione alle zone rurali. Le autorità stanno indagando su come i gruppi criminali tentino di controllare i fondi destinati ai lavori pubblici, spesso legati a progetti di infrastrutture e servizi. Tra le preoccupazioni principali ci sono le modalità di approvvigionamento idrico nelle aree più isolate, dove l’acqua viene ancora consegnata principalmente tramite autobotti.

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? Punti chiave Come faranno le zone rurali a ricevere acqua senza le autobotti?. Quali metodi usano i clan per assaltare i fondi degli appalti?. Perché le denunce contro il racket rimangono spesso incompiute?. Chi gestirà la distribuzione idrica tra i nuovi cantieri aperti?.? In Breve Concettu Rizzo segnala metodi criminali basati su benzina e cartucce per appalti pubblici.. Andrea Cassaro avverte rischio isolamento idrico per zone rurali dopo fine norme autobotti.. Stelio Zaccaria analizza gestione idrica tra dighe piene e cantieri rete idrica.. Gerlando Cardinale documenta l'uso dell'intelligenza artificiale tra i professionisti notarili agrigentini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrigento: clan puntano agli appalti e rischio per l’acqua rurale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Appalti milionari che fanno gola ai clan e rischio di rubinetti a secco: la doppia emergenzaBenzina e cartucce: ecco il cerimoniale dei clan agrigentini per assaltare i milioni delle opere pubbliche. Bando per giovani che puntano sul turismo ruraleLa Romagna Forlivese punta sui giovani per valorizzare un particolare tipo di turismo, quello rurale ed esperienziale, caratterizzato dal contatto...