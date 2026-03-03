Un bando è stato aperto per i giovani interessati a sviluppare il turismo rurale e esperienziale nella zona della Romagna Forlivese. L’obiettivo è coinvolgere i giovani nel valorizzare il territorio attraverso iniziative legate alla natura e alle tradizioni locali. La proposta mira a promuovere un settore che si basa sull’interazione diretta con l’ambiente e le peculiarità del territorio.

La Romagna Forlivese punta sui giovani per valorizzare un particolare tipo di turismo, quello rurale ed esperienziale, caratterizzato dal contatto con la natura, connaturato al nostro territorio. Con il bando ‘ Giovani Idee per la Romagna Rurale ’, giovani tra i 18 e i 35 anni possono trasformare intuizioni creative in progetti concreti, beneficiando di un contributo di 1.500 euro. Il programma, oltre al sostegno economico, offre anche percorsi formativi, laboratori, coaching e momenti di confronto con esperti, oltre a esperienze dirette sul territorio. L’obiettivo è rafforzare le competenze imprenditoriali dei giovani e favorire un collegamento concreto tra innovazione e tessuto socio-economico locale, accompagnandoli a creare un’attività turistica o ricettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bando per giovani che puntano sul turismo rurale

Turismo rurale e imprese, cercasi giovani creativi: pronto un contributo per le nuove ideeSostenere il talento e la creatività delle nuove generazioni per rafforzare il turismo rurale della Romagna forlivese: è questo l’obiettivo di...

