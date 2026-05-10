Agrigento bambino di 10 anni precipita da primo piano del palazzo | è grave
Un bambino di 10 anni è caduto dal primo piano di una palazzina nel quartiere Villaseta, ad Agrigento. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e il bambino è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per ricostruire quanto accaduto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.
(Adnkronos) – Un bambino di 10 anni è precipitato dal primo piano di una palazzina nel quartiere Villaseta, ad Agrigento. Il piccolo, originario di Porto Empedocle, insieme alla sua famiglia era a casa dei parenti quando si è verificato l'incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Agrigento. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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