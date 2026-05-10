Una domenica in famiglia si è trasformata in un momento di grande preoccupazione dopo che un bambino di 10 anni è caduto dal primo piano di una palazzina. L’incidente è avvenuto nel centro abitato e, subito dopo, il bambino è stato trasferito d’urgenza in ospedale con un codice di massima gravità. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Alle 11:30 si è verificato un grave incidente domestico in una palazzina ad Agrigento.Un bambino di 10 anni è precipitato dal primo piano di una palazzina nel quartiere Villaseta, dove si era recato con la famiglia a casa della nonna. Il piccolo, originario di Porto Empedocle, era andato con i genitori a casa dei parenti per passare la domenica insieme. Ma la tranquillità è stata spezzata dall’incidente avvenuto in mattinata. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 accompagnati dai carabinieri di Agrigento che hanno iniziato subito a cercare di comprendere la dinamica dell’evento. Il piccolo, invece, è stato trasferito in codice rosso con l’aiuto dell’elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Agrigento, bambino di 10 anni cade dal primo piano: è grave

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Cade dal primo piano mentre è a casa dei parenti: un bambino di 10 anni grave in ospedale ad AgrigentoUn bambino di 10 anni è caduto dal primo piano di una palazzina, nel quartiere di Villaseta ad Agrigento.

Bambino di 10 anni precipita dal balcone ad Agrigento, trauma cranico dopo la caduta dal primo piano: è graveÈ caduto dal balcone di casa di parenti in cui era ospite con i genitori, procurandosi un grave trauma cranico.

Argomenti più discussi: Agrigento, bambino di 10 anni precipita da primo piano del palazzo: è grave; Tra pochi mesi carta d'identità elettronica per tutti, Anna Asaro: Vi spiego perchè dire sì alla donazione degli organi; Il maestro pasticcere Giovanni Mangione definito Ambasciatore del gusto; Ancona, lite tra ragazzi degenera in piazza: travolta nel parapiglia anche una bimba di 6 anni che giocava con le amichette.