Agrigento bambino di 10 anni cade dal primo piano | è grave

Da ildifforme.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una domenica in famiglia si è trasformata in un momento di grande preoccupazione dopo che un bambino di 10 anni è caduto dal primo piano di una palazzina. L’incidente è avvenuto nel centro abitato e, subito dopo, il bambino è stato trasferito d’urgenza in ospedale con un codice di massima gravità. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

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Alle 11:30 si è verificato un grave incidente domestico in una palazzina ad Agrigento.Un bambino di 10 anni è precipitato dal primo piano di una palazzina nel quartiere Villaseta, dove si era recato con la famiglia a casa della nonna. Il piccolo, originario di Porto Empedocle, era andato con i genitori a casa dei parenti per passare la domenica insieme. Ma la tranquillità è stata spezzata dall’incidente avvenuto in mattinata. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 accompagnati dai carabinieri di Agrigento che hanno iniziato subito a cercare di comprendere la dinamica dell’evento. Il piccolo, invece, è stato trasferito in codice rosso con l’aiuto dell’elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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