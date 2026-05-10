Agrigento 823 mila euro per bloccare il rischio in via Toniolo

A Agrigento sono stati stanziati 823 mila euro per intervenire su via Toniolo, con l’obiettivo di mettere in sicurezza alcune abitazioni situate sotto un versante roccioso. Sono in corso valutazioni sui rischi concreti che le strutture potrebbero affrontare a causa di possibili dissesti nel tratto interessato. Inoltre, si stanno studiando gli effetti delle radici degli alberi presenti lungo la strada sulla stabilità e sulla viabilità dell’area.

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?? Punti chiave Quali rischi concreti corrono le abitazioni sotto il versante roccioso? Come influiranno le radici degli alberi sulla viabilità di via Toniolo? Chi gestirà operativamente il monitoraggio del rischio idrogeologico nel quartiere? Quando inizieranno i cantieri per stabilizzare il terreno in via Manzoni??? In Breve Problemi marciapiedi e parcheggi segnalati già dal 2022 per via delle radici. Interventi mirano a stabilizzare il versante roccioso e via Manzoni 183185. Progetto prevede .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrigento, 823 mila euro per bloccare il rischio in via Toniolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Via Toniolo, Principato: "Intervento da 823 mila euro non più rinviabile""Si tratta di un passaggio importante e concreto per affrontare una criticità che da anni interessa questa parte della città e che riguarda... Montalbano Elicona: 866mila euro per bloccare il rischio idrogeologico? Domande chiave Come verranno installati gli 82 elementi in cemento armato? Quali strade subiranno i lavori di consolidamento e rifacimento? Perché...