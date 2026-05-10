Agricoltura | mobilità per 16 funzionari verso l’ICQRF

Sei funzionari dell’ambito agricolo si sposteranno verso l’ICQRF, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della riproduzione animale. Per accedere ai nuovi incarichi, è richiesto il possesso di specifici titoli di studio. I sedici posti saranno distribuiti tra Roma e le diverse province, senza indicare esattamente le località interessate. La mobilità si inserisce in un processo di riorganizzazione interna dell’ente.

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? Punti chiave Quali titoli di studio sono necessari per accedere ai nuovi incarichi?. Dove verranno distribuiti i sedici posti tra Roma e le province?. Chi può presentare domanda senza dover chiedere l'assenso alla propria amministrazione?. Come influirà questo potenziamento sulla lotta alle frodi agroalimentari in Italia?.? In Breve Scadenza per la presentazione delle domande fissata al 6 giugno 2026.. Requisiti accademici richiedono laurea magistrale in ambiti economici, politici o sociali.. Posti distribuiti tra Roma, Milano, Torino, Napoli, Bari, Cosenza e laboratori tecnici.. Selezione rivolta a dipendenti pubblici con competenze in ragioneria pubblica e contabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agricoltura: mobilità per 16 funzionari verso l’ICQRF ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Funzionari EQ neoassunti, il Ministero chiarisce le regole su conferma sede e mobilità. NOTAIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha messo nero su bianco le condizioni per la mobilità del personale dell’area dei funzionari e delle... Avellino: 16 gradi e cielo sereno per l’agricolturaLa giornata di domani, giovedì 12 marzo 2026, si preannuncia come un momento di stabilità atmosferica per la provincia di Avellino.