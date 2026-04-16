Funzionari EQ neoassunti il Ministero chiarisce le regole su conferma sede e mobilità NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota ufficiale che chiarisce le norme riguardanti la conferma della sede e le possibilità di mobilità per i funzionari neoassunti dell’area EQ, ovvero quella delle elevate qualificazioni. La comunicazione si rivolge a coloro che hanno ottenuto il ruolo da meno di un anno tramite concorso o procedura valutativa, specificando le condizioni che regolano il loro trasferimento e la permanenza nella sede di assegnazione.