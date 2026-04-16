Funzionari EQ neoassunti il Ministero chiarisce le regole su conferma sede e mobilità NOTA
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota ufficiale che chiarisce le norme riguardanti la conferma della sede e le possibilità di mobilità per i funzionari neoassunti dell’area EQ, ovvero quella delle elevate qualificazioni. La comunicazione si rivolge a coloro che hanno ottenuto il ruolo da meno di un anno tramite concorso o procedura valutativa, specificando le condizioni che regolano il loro trasferimento e la permanenza nella sede di assegnazione.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha messo nero su bianco le condizioni per la mobilità del personale dell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni (EQ) che ha ottenuto il ruolo da meno di un anno, attraverso concorso o procedura valutativa. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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