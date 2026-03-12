A Avellino, domani 12 marzo 2026, si prevede una giornata con temperature di circa 16 gradi e cielo sereno. La stabilità atmosferica garantirà condizioni favorevoli per le attività agricole nella provincia, che si aspettano un giorno senza particolari variazioni climatiche. Nessuna perturbazione è prevista, permettendo agli agricoltori di lavorare in condizioni ideali.

La giornata di domani, giovedì 12 marzo 2026, si preannuncia come un momento di stabilità atmosferica per la provincia di Avellino. Le previsioni indicano cieli prevalentemente poco nuvolosi con temperature che raggiungeranno i 16 gradi Celsius durante il picco termico della giornata. Non è prevista alcuna precipitazione, mentre le brezze soffieranno da sudovest con intensità moderata sia al mattino che nel pomeriggio. Questo scenario meteo offre una finestra di opportunità per le attività all’aperto e per la gestione del territorio irpino. Lo zero termico si attesterà a quota 2060 metri, confermando l’assenza di rischi immediati legati alle nevicate sulle quote più alte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino: 16 gradi e cielo sereno per l’agricoltura

