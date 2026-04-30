Il 9 maggio ad Agrate verrà inaugurata la Water Plaza in via Vismara, un'area progettata da BrianzAcque. Questa nuova infrastruttura mira a proteggere le abitazioni e i negozi dai danni causati dalle bombe d'acqua e dagli allagamenti. La piazza rappresenta una risposta concreta ai problemi di gestione delle acque meteoriche, offrendo una soluzione praticabile per limitare i danni in caso di eventi pluviometrici intensi.

? Cosa sapere Il 9 maggio ad Agrate viene inaugurata la Water Plaza in via Vismara.. L'infrastruttura di BrianzAcque protegge abitazioni e negozi dai danni da allagamento.. Il 9 maggio alle ore 15:30 ad Agrate verrà inaugurata la Water Plaza in via Vismara, un’opera progettata per trasformarsi in un bacino di raccolta durante i temporali estremi e proteggere abitazioni, negozi e garage dai danni degli allagamenti. La nuova infrastruttura intelligente nasce per rispondere alle bombe d’acqua, fenomeni meteorologici sempre più frequenti che mettono in ginocchio le reti fognarie tradizionali. Ispirandosi ai modelli urbanistici del Nord Europa, come quelli adottati a Rotterdam, il progetto non si limita a una funzione tecnica di stoccaggio, ma si integra nel tessuto sociale del quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrate sfida le bombe d’acqua: nasce la piazza che salva la città

Notizie correlate

Viterbo sotto le bombe, le incursioni e i danni che hanno distrutto la cittàDai primi bombardamenti del 1943 alla devastazione del centro storico nel gennaio 1944, ecco come è cambiato il capoluogo ?Viterbo ha cambiato volto...