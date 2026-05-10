Aggressione in ospedale | Serve un presidio fisso
Dopo l'aggressione avvenuta lunedì scorso nel centro psico sociale e nel pronto soccorso di Vimercate, sindacati e rappresentanti politici hanno richiesto un intervento immediato. In particolare, si sono pronunciati a favore di un presidio fisso di forze dell'ordine per garantire la sicurezza negli spazi ospedalieri. La richiesta nasce dalla necessità di tutelare il personale e i pazienti presenti nelle strutture.
"Serve un presidio di forze dell’ordine". Così sindacati e politica dopo l’aggressione al centro psico sociale e al pronto soccorso di Vimercate di lunedì scorso. Le conseguenze sono state pesanti: cinque infermieri feriti con prognosi di una settimana, locali danneggiati e attività assistenziali rallentate. Un fatto che, per la sua dinamica, viene letto come l’ennesimo segnale di un sistema sotto forte pressione. I consiglieri regionali del Partito democratico Gigi Ponti e Carmela Rozza esprimono solidarietà agli operatori e rilanciano una richiesta precisa: una presenza stabile a protezione dei servizi d’emergenza. "Non è più sufficiente affidarsi a telecamere e vigilanza privata – sottolineano – serve un’attività costante per garantire la sicurezza di lavoratori e utenti".🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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