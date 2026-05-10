Aggressione in ospedale | Serve un presidio fisso

Dopo l'aggressione avvenuta lunedì scorso nel centro psico sociale e nel pronto soccorso di Vimercate, sindacati e rappresentanti politici hanno richiesto un intervento immediato. In particolare, si sono pronunciati a favore di un presidio fisso di forze dell'ordine per garantire la sicurezza negli spazi ospedalieri. La richiesta nasce dalla necessità di tutelare il personale e i pazienti presenti nelle strutture.

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