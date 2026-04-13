A Piazza dei Signori a Padova si è verificata una lite tra giovani, con alcuni coinvolti che hanno usato bottiglie come arma. Tre di loro sono stati denunciati, mentre le forze dell’ordine cercano di identificare altri partecipanti alla rissa. I residenti della zona si sono detti preoccupati, chiedendo un presidio fisso per prevenire episodi simili in futuro.

PADOVA - Botte in piazza, protagonisti ancora bande di giovani con tre denunciati, mentre è caccia agli altri protagonisti della rissa. Dalle testimonianze raccolte a fronteggiarsi sarebbero stati circa una decina che fortunatamente non erano armati di coltelli, ma sono volate bottiglie. Ancora violenza in pieno centro tra bande di giovani. È successo nella notte tra sabato e domenica nella centralissima piazza dei Signori. Secondo quanto ricostruito dalla Questura, anche attraverso le testimonianze di alcuni passanti che si sono trovati di fronte ai giovani violenti, attorno alle 23,15 due gruppi di ragazzi avrebbero cominciato a litigare. Dalle parole si è ben presto passati alle vie di fatto con lanci di bottiglie.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Rissa a colpi di bottiglie in Piazza dei Signori: 3 giovani denunciati. Rabbia dei residenti: «Serve un presidio fisso»

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