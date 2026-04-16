Risse e la gang dei cani senza guinzaglio ma per il prefetto non serve il presidio fisso La rabbia dei residenti

A Sesto San Giovanni, i residenti si sono rivolti alle autorità chiedendo un presidio fisso delle forze dell’ordine in piazza Trento e Trieste, a causa di risse e della presenza di gruppi di cani senza guinzaglio. Tuttavia, il prefetto ha risposto negativamente alla richiesta, affermando che non è necessario un presidio stabile. La decisione ha suscitato la reazione di chi vive quotidianamente nella zona.

Doccia fredda in prefettura per la richiesta di un presidio fisso delle forze dell'ordine in piazza Trento e Trieste a Sesto San Giovanni. Come riferito dall'assessore Antonio Lamiranda, il prefetto, mercoledì durante l'incontro del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, ha ritenuto.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Rissa a colpi di bottiglie in Piazza dei Signori: 3 giovani denunciati. Rabbia dei residenti: «Serve un presidio fisso»PADOVA - Botte in piazza, protagonisti ancora bande di giovani con tre denunciati, mentre è caccia agli altri protagonisti della rissa. Più sicurezza a piazza del popolo, il comitato dei residenti propone un presidio fisso di polizia"Il comitato dei residenti di Piazza del Popolo e Largo Seggiola desidera esprimere un sincero ringraziamento alle forze dell’ordine per l’importante... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Spaccate, risse e coltelli: In corso Matteotti una terra di nessuno; Risse e la gang dei cani senza guinzaglio, ma per il prefetto non serve il presidio fisso. La rabbia dei residenti; Sesto San Giovanni, il comitato del quartiere Rondò: Auto prese a bottigliate, teppisti e la gang dei cani. Situazione fuori controllo; Risse, gang e stranieri, Conte: Qui altri 100 agenti. Rissa tra gang rivali nel parcheggio del New Colorado: 5 feriti dopo i pugni ricevuti in faccia, 6 denunciati e daspo in arrivo. Caccia agli altri membriSUSEGANA - Una violenta rissa tra gang, da una parte kosovari, dall'altra marocchini, si è scatenata nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio del New Colorado, ... ilgazzettino.it Baby gang all’Isolotto. Rissa choc: un feritoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it TRE PROPOSTE PER PREVENIRE LE RISSE IN PIAZZA - Esasperati da continui episodi di violenza, l'Associazione Stop Degrado Padova avanza tre richieste per arginare il fenomeno della movida molesta. Piazza dei Signori e l'area del Portello le più colpit - facebook.com facebook