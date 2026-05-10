Aggressione a due 14enni a Lecce | la polizia identifica i presunti responsabili

Due ragazzi di 14 anni si sono presentati in questura a Lecce accompagnati dai genitori, dichiarando di essere stati vittime di aggressioni avvenute in due distinti episodi. La polizia ha avviato le indagini e ha identificato alcuni sospettati legati agli incidenti. Sono in corso accertamenti per chiarire i dettagli delle aggressioni e per verificare le responsabilità delle persone coinvolte.

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