Aggressione a due 14enni a Lecce | la polizia identifica i presunti responsabili
Due ragazzi di 14 anni si sono presentati in questura a Lecce accompagnati dai genitori, dichiarando di essere stati vittime di aggressioni avvenute in due distinti episodi. La polizia ha avviato le indagini e ha identificato alcuni sospettati legati agli incidenti. Sono in corso accertamenti per chiarire i dettagli delle aggressioni e per verificare le responsabilità delle persone coinvolte.
LECCE – Si sono presentati nei giorni scorsi presso gli uffici della questura di Lecce, in compagnia dei propri genitori, riferendo alla polizia di essere stati aggrediti in ben due occasioni. Il racconto agli agenti da parte di due 14enni del capoluogo salentino, che avrebbero riportato delle.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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