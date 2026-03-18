A Milano, durante una manifestazione in Stazione Centrale, sono avvenute violenze che hanno coinvolto numerosi partecipanti. La Polizia ha identificato 27 persone ritenute responsabili di aver preso parte agli scontri del 22 settembre. Sei di questi manifestanti sono stati raggiunti da misure cautelari, mentre le indagini proseguono per chiarire i fatti.

Sei cittadini italiani sono stati raggiunti da misure cautelari non detentive per gli scontri avvenuti il 22 settembre scorso in zona Stazione Centrale. Le misure sono state emesse nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che ha portato al riconoscimento e al deferimento di 27 soggetti ritenuti responsabili di gravi reati di piazza. Le indagini e le misure cautelari Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra la DIGOS della Questura di Milano e la Procura della Repubblica. Questa mattina sono state eseguite 6 misure cautelari non detentive nei confronti di cittadini italiani maggiorenni, ritenuti coinvolti negli scontri che si sono verificati lo scorso 22 settembre nei pressi della Stazione Centrale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Milano, violenze durante una manifestazione in Stazione Centrale: la Polizia identifica 27 responsabili

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