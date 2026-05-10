Aggredita a martellate su bus a Stroncone 43enne ancora in pericolo di vita | le ricerche del marito proseguono

Una donna di 43 anni è stata colpita con un martello durante un incidente su un autobus a Stroncone, in provincia di Terni. Attualmente si trova in condizioni gravi nel reparto di Rianimazione e il suo stato di salute resta precario. Le forze dell’ordine stanno continuando le ricerche del marito, coinvolto nell’accaduto. Nessun'altra informazione è stata resa nota sul motivo dell'aggressione o sul ruolo dell'uomo.

La donna di 43 anni aggredita a martellate su un autobus a Stroncone (Terni) è ancora in pericolo di vita e ricoverata in Rianimazione. Il marito è tutt'ora in fuga, le ricerche proseguono anche fuori dall'Umbria. Accertamenti sul funzionamento del braccialetto elettronico che indossava l'uomo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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