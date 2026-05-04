Un rappresentante statunitense è a Roma per portare avanti incontri ufficiali con le autorità vaticane. La visita prevede, giovedì 7 maggio, incontri con il Papa e con il Segretario di Stato vaticano. La visita si inserisce in un percorso di dialogo tra Italia e Stati Uniti, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra i due paesi. La missione si svolge nel pieno rispetto delle procedure diplomatiche previste.

Prove tecniche di disgelo lungo l’asse Stati Uniti-Italia-Città del Vaticano. La settimana che si apre vedrà la presenza del Segretario di Stato Usa Marco Rubio a Roma. Il primo obiettivo è un incontro con Papa Leone XIV, dopo le critiche espresse dal presidente americano Donald Trump nei confronti del pontefice. Per quanto riguarda l’Italia e il governo italiano, l’appuntamento non risulta ancora nell’ agenda della premier Giorgia Meloni pubblicata sul sito del governo, ma questo non vuol dire che i due non si vedranno a palazzo Chigi. Le diplomazie dei due Paesi sarebbero al lavoro per organizzare un incontro. L’ipotesi non viene esclusa da Palazzo Chigi.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Rubio a Roma per ricucire i rapporti tra Italia e Usa: ecco l’agenda della settimana

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